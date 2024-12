"Education et Formation : Le gouvernement projette de relever le Défi de l’Échec Scolaire" Des mesures ambitieuses ont été prises pour améliorer le système éducatif. Elles incluent la construction d'écoles pour éliminer les abris provisoires, la résorption du manque d’enseignants et la prise en charge des pièces d’état civil des élèves. Les taux d’échec au CFEE, BFEM et Bac sont au centre des préoccupations du gouvernement.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024



Ousmane Wade