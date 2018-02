Education : la grève des enseignants agacent élèves et parents d’élèves

Les grèves cycliques des enseignants agacent les élèves des Collèges d’enseignement moyen (Cem) et lycées de Dakar et de sa banlieue. N’en pouvant plus de cette situation qui empire de jour en jour, les potaches ont décidé de se faire entendre. En groupes, hier, ils ont délogé leurs camarades de plusieurs établissements des communes des Patte d’Oie et Parcelles Assainies. Certains d’entre eux, se trouvaient en pleine composition du premier semestre.



Et, pour ne rien arranger, les parents d’élèves sont aussi entrés dans la danse. A l’appel de l'Union nationale des parents d’élèves et d’étudiants du Sénégal (Unapees), ils annoncent le port de brassards rouges à chaque grève des enseignements et une descente dans la rue.



«Nous appelons tous les parents d’élèves à porter des brassards rouges pour manifester notre colère contre ces grèves qui hypothèquent l’avenir de nos enfants. Car, nous en avons marre et nous disons que ça suffit. Que l’Etat prenne ses responsabilités » lance le président de l’Unapees, Abdoulaye Fanné.





Avec Walfadjiri

