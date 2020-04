Education : les élèves en classes d’examen reprennent les cours le 2 juin Les élèves en classe d’examen reprendront les cours à compter du 2 juin 2020. ‘’Le Conseil a arrêté la date de reprise des cours, à compter du 02 juin 2020 pour les élèves en classe d’examen. S’agissant de l’Enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies, de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 02 [au] 14 juin 2020’’, écrit en effet, le communiqué du Conseil des ministres.

C’est la deuxième fois que la reprise des enseignements scolaires et universitaires, suspendus depuis le 16 mars en raison du coronavirus, fait l’objet d’un report. La réouverture des classes, prévue dans un premier temps le 6 avril, avait une première fois été repoussée au 4 mai.

Les écoles, les universités et les crèches sont fermées depuis le 14 mars dernier par le chef de l’Etat, Macky Sall, pour lutter contre coronavirus.



