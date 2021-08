Education nationale : Le Cosydep cogite sur les vacances et préconise des camps de vacances pour les élèves véreux La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (Cosydep) voudrait que les grandes vacances soient vraiment optimisées au profit de la prochaine année scolaire. A un mois et demi de la rentrée, Cheikh Mbow et cie considèrent qu’il est important d’anticiper les problèmes éventuels, dans le cadre de la préparation de la prochaine année scolaire.

Dans cette perspective, la COSYDEP recommande aux autorités publiques d’allouer des ressources conséquentes à la mise aux normes des établissements comme l’enseigne la pandémie.



Elle suggère d’engager les services déconcentrés dans l’amélioration de la qualité de l’environnement scolaire et la préparation de la prochaine rentrée scolaire (écoles vertes, désinfectées, salubres, sûres et fonctionnelles) et de solder le passif découlant des accords avec les enseignants. Non sans conseiller aux Ministères en charge et/ou à impact sur l’Education et la Formation d’établir un bilan inclusif et exhaustif des deux années scolaires sous la covid-19.



En même temps, la coalition préconise de commanditer une étude en vue de cerner le phénomène de la violence en milieu scolaire et universitaire, sur la base d’une approche inclusive, impliquant l’ensemble des acteurs y compris les élèves et leurs parents. A la suite de quoi, il faut prendre les mesures requises pour mettre à disposition et à temps les budgets de fonctionnement des établissements scolaires.



La COSYDEP lance un appel aux Partenaires Techniques et Financiers d’appuyer le système éducatif dans l’utilisation du numérique en ce qui concerne les enseignements et apprentissages. Aux Collectivités Territoriales, elle demande de contribuer au renforcement de la sécurité et de la salubrité (1 école, 1 gardien, 1 femme de ménage) et d’organiser des camps de vacances en faveur des élèves, coupables de comportements violents et en rapport avec le service civique national.

