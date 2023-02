Education nationale : Réception du premier lot des tenues scolaires

Le ministre de l’Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, a coprésidé hier la cérémonie de distribution à Diamniadio, avec son collègue de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, Dr. Papa Amadou Ndiaye.



Selon le ministre de l’Éducation nationale, cette idée du Président Macky Sall doit être portée et renforcée par tous les citoyens et particulièrement, par les artisans, premiers bénéficiaires de ce programme. Quant au ministre de l’Artisanat, il pense que le partenariat peut aller plus loin avec la confection de sacs d’écoliers et de tenues pour d’autres entités de l’État.



« Avec 30 milliards FCfa pour des tenues, osons croire qu'on n'aura pas droit un autre scandale. N'est-ce pas, Anne Niébé ? », ajoute le journal.