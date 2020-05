Education : redémarrage incertain des classes Entre un Etat qui perd de plus en plus le contrôle de la situation et des enseignants qui tenaillés par l’instinct de survie, c’est l’année scolaire et universitaire 2020 qui risque d’être compromise.



Il ressort des propos de Moustapha Diagne ci-devant Directeur de la Formation et de la communication du Ministère de l’Education Nationale, lors d’un débat avec le secrétaire général du syndicat des enseignants du moyen secondaire Sawrou SENE, sur les ondes de la RFM, que le redémarrage des cours , prévu ce 2 juin , pourrait être à nouveau reporté en septembre si les choses ne se déroulent pas comme prévu , c’est-à-dire après « évaluation ».



Le très officiel et médiatique représentant du MEN, ne sait pas si bien dire en parlant de « test » puis qu’il s’agirait là d’un troisième report après les dates avortées des 06 avril et 04 mai.

La grande difficulté réside dans le refus des enseignants, voire des élevés, de jouer les cobayes post covid-19 pour l’Etat, toute reprise étant conditionnée par Sawrou SENE et consorts, à un avis médical en bonne et due forme assortie de mesures d’accompagnement de nature à préserver les vies.

Autant dire qu’avec un tel dialogue de sourd de sombres nuages planent sur l’année 202O.





