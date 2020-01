Education : un déficit de 20 000 enseignants, selon Pastef L’association des enseignants du parti Pastef a regretté la situation instable dans l’enseignement sénégalais avec les grèves du G7 et du G20, et les agressions répétées d’enseignants par des élèves. Invitant l’Etat à prendre en charge la question de l’éducation, ces enseignants ont révélé qu’il y a aujourd’hui un déficit de 20 000 enseignants dans les écoles sénégalaises. Accusant le président Macky Sall de ne pas avoir de programme clair pour l’enseignement, ils ont aussi souligné la vétusté de la plupart des établissements publics scolaires qui datent d’avant les indépendances, dont plusieurs lycées de Dakar, notamment Blaise Diagne, Delafosse ou encore Lamine Guèye.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Janvier 2020 à 08:54



