Effarantes révélations de Me Elhaj Diouf: « Ousmane ne croit pas en Serigne Touba, Seydi Elhaj Malick Sy (…) C’est Karim Wade qui a financé sa campagne (…)

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 12:39 | | 0 commentaire(s)|

Que cela coule de source ou pas, les révélations sont inouïes. Dakarposte est en mesure de révéler (audios à l’appui), qu’invité par nos confrères de Walf, l’avocat Me Elhaj Diouf a laissé entendre que c’est « l’exilé de Doha » (ndlr: Karim Wade) « qui a financé la campagne du candidat Ousmane Sonko lors de la dernière élection Présidentielle ».

Et, la célèbre « robe noire », qui abhorre la langue de bois, de renchérir que le leader du parti Les PASTEFS « ne croit pas en Serigne Touba, Seydi Elhaj Malick Sy « entre autres grandes figures de l’Islam »



À l’en croire, Sonko passe le plus clair de son temps à se raconter des histoires. Quoi qu’il en soit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Pour ainsi dire que tout finit toujours par se savoir.

