Efficience de la vaccination anti-Covid-19 : les recommandations d’un groupe de recherche Le groupe de recherche interdisciplinaire pour le développement a publié hier son troisième intérimaire sur l’efficience de la vaccination anti-Covid-19 au Sénégal. Les experts du GRID ont ainsi indiqué qu’il serait judicieux d’adopter une stratégie de vaccination ciblant les plus de 50 ans et les personnes à risque.

Pour justifier sa proposition, le GRID invoque ainsi les incertitudes liées aux mutations du virus, la forte probabilité de renouvellement des doses de vaccination sur la courte période, la résilience des jeunes et les contraintes financières de l’Etat.



En effet, selon les experts du GRID, la vaccination universelle à 2 doses coûterait 434 milliards CFA, un peu plus de 10% du budget de l’Etat(3 987,5 milliards de FCFA en 2021). Le coût dépasserait alors le budget du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (216 milliards en 2021), laissent-ils entendre.



Non sans s’interroger pour dire : qu’en sera-t-il s’il faut une 3ème dose ou plus ? Si les populations âgées de 50 ans et plus sont ciblées, relèvent-ils, le coût de la vaccination restera encore élevé mais supportable pour le budget de l’Etat : 23 milliards pour 1 dose. Non sans souligner qu’il deviendrait plus accessible si l’initiative COVAX était effective (6,5 milliards CFA pour 1 dose et 13 milliards pour 2 doses).

