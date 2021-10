Effondrement d’immeubles: L’urgence du renforcement de l’inspection et le contrôle exigée Abordant la question liée à l’urgence de renforcer l’inspection et le contrôle des bâtiments et construction, le Chef de l’Etat s’incline devant la mémoire des personnes décédées, suite à l’effondrement d’un immeuble, dans la commune de Hann Bel Air, et présente ses condoléances aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

A ce titre, le Président de la République demande au Ministre en charge de l’Urbanisme, d’accentuer les inspections régulières des constructions, bâtiments, en mettant l’accent sur les Etablissements recevant du public (ERP), en relation avec les autorités administratives, les services de la protection civile et les maires.



Le Chef de l’Etat insiste sur l’impératif de veiller à l’identification des chantiers et à la délivrance systématique des certificats de conformité aux plans de construction déclarés et autorisés par les services compétents de l’Etat.



Le Président de la République rappelle, par ailleurs, au Ministre en charge de l’Urbanisme, l’urgence d’accélérer la révision du Code de l’Urbanisme et du Code de la Construction, afin de mieux encadrer le développement des constructions et habitations en hauteur, en particulier, dans la capitale, Dakar.



