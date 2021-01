Effondrement d'un immeuble R+3 à Khodaba (Pout): Le bilan passe à 3 morts à Khodaba

Le bilan macabre de l’effondrement de l’immeuble R+3 de Khodaba, appartenant à la société 3MD « Energy » spécialisée dans le secteur de l’électricité, produisant des postes préfabriqués et située sur la nationale entre Pout et kilomètre 50, s’est alourdi hier.



En effet, indique L'As, le nombre de morts est passé de 2 à 3. Et les recherches se sont poursuivies hier pour retrouver d’éventuels survivants ou d’autres corps sans vie. Hier, l’émotion était à son comble quand les sauveteurs ont enlevé des décombres, des sacs, des gilets et autres objets appartenant aux victimes. Le maire de Keur Mousseu, Momar Ciss, accompagné de la société 3MD «Energy», est allé au chevet des familles éplorées. L’une des victimes habitait le village de Signafil commune de Keur Mousseu et les deux autres, le village de Dagakholfa, dans la commune de Diass.

