Effondrement d'un immeuble à Khodaba - L'autorisation de construire introuvable Suite à l'effondrement d'un immeuble en construction à Khodaba, qui a fait cinq (5) morts et plusieurs blessés, d'autres faits accablent les mis en cause.

L'entrepreneur ne dispose d'aucun papier, selon Libération.



Le patron de 3 md energy entendu, avant de rentrer tranquillement chez lui.



Malgré la gravité des faits avec cinq (5) morts, aucun coupable n'a encore été désigné par les enquêteurs.



