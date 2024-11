Effondrement d'une dalle à Médina Baye: un décès et plusieurs blessés (Photos)

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2024 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

Un tragique incident s’est produit au siège de la fédération Jamiyatou Ansarou Dîne, où l’effondrement d’une dalle a causé la mort de Cody Agne, âgée de 30 ans et fille de l’imam Baba Agne. Plusieurs autres personnes ont été blessées dans l’accident.



D'aprés Faydou Actu, les autorités religieuses et administratives locales, ainsi que les équipes de secours, se sont rapidement mobilisées pour prendre en charge les victimes et gérer la situation sur place.







Ndèye Fatou Kébé