Effondrement de la dalle des toilettes du pavillon E de l'ESEA ex-ENEA: la réaction du Coud

Les étudiants de l’École supérieure de l'économie appliquée (ESEA ex ENEA) ne se sentent plus en sécurité dans leur campus social. Ce, à cause de l’effondrement de la dalle des toilettes du pavillon E vers 5h du matin.



Ainsi face à cette situation qui menace leur quiétude, ils préfèrent désormais dormir à la belle étoile plutôt que de retourner dans leur bâtiment, infome Seneweb.



Président de la commission sociale de l'Amicale des étudiants de l’ESEA, El Hadji Ndongo Ndiaye a lancé un appel aux autorités.



«Le toit des toilettes du Bâtiment E de l’ESEA où résident les filles depuis plusieurs années s'est effondré juste après la sortie des étudiants de deuxième année», affirme-t-il.



D’ailleurs, ajoute Ndongo Ndiaye, «ces bâtiments en question étaient ultérieurement jugés par le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) inhabitables et devaient ainsi être détruits ».



« Donc, dénonce-t-il sur Iradio, nous ne pouvons pas comprendre comment on puisse faire habiter nos étudiants dans des logements en ruine. Nous ne pouvons pas tolérer que nos étudiants soient logés dans des bâtiments dont l'état de délabrement est très avancé ».



Le COUD n’a pas tardé à réagir à la suite de la sortie des étudiants de l’ESEA. Selon les membres de la direction, ces bâtiments ont été inspectés par les services compétents avant qu'ils ne soient ouverts à eux. «Aucun danger n'a été noté », soulignent-ils.



Toutefois, les autorités se désolent de cet incident et promettent de trouver de meilleurs logements aux étudiants dans les plus brefs délais.