Effondrement des planches d’un immeuble à Kédougou Un maçon perd la vie Un mort et un blessé avec des membres inférieurs fracturés. C’est le triste bilan de la chute de deux maçons d’un immeuble en construction à Kédougou. Madiop Mbodj et Ibrahima Sow, les deux ouvriers étaient au quatrième étage au moment de l’accident.

Selon les renseignements du chef de chantier recueillis par Bes Bi, les deux victimes enlevaient des planches et aussitôt la partie sur laquelle ils étaient s’est effondrée. Ce qui n’a laissé aucune chance au natif du Walo, Madiop Mbodj, âgé d’une trentaine d’années.



Ibrahima Sow, lui, s’en est sorti avec des membres inférieurs fracturés. Les soldats de la 62ème compagnie et de secours et les éléments du commissariat central de Kédougou se sont rendus sur les lieux.



Le corps sans vie de Madiop Mbodj est transporté au centre de santé de Kédougou. Une enquête est ouverte.





