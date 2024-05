Effondrement en Espagne : Un autre Sénégalais (jeune fille) est (aussi) décédé, le film du drame

Un restaurant s’est effondré à Majorque en Espagne. Bilan : quatre morts, dont deux Sénégalais (un homme et une femme, huit blessés toujours hospitalisés.



Selon les autorités, le drame qui s’est joué dans la nuit du 23 mai pourrait avoir été provoqué par un excès de poids ayant fait céder la terrasse du Medusa Beach Club. En effet, deux jeunes touristes allemandes, deux Sénégalais et une employée espagnole sont morts dans l’effondrement d’un bar restaurant situé sur le front de mer de Palma de Majorque, dans le très touristique archipel espagnol des Baléares où la saison bat déjà son plein.



Selon les autorités, le drame pourrait avoir été provoqué par un excès de poids ayant fait céder la terrasse du Medusa Beach Club, qui venait de faire l’objet de travaux. « Les victimes sont deux Allemandes de 20 et 30 ans, une employée espagnole de 23 ans et l’autre Sénégalais (homme) de 44 ans », a indiqué un porte-parole de la police. Sur les seize blessés dans cet accident, huit, de nationalité néerlandaise, sont toujours hospitalisés, a déclaré pour sa part le maire de Palma, Antonio Jiménez. « Ils sont hors de danger », a-t-il assuré.



Les deux jeunes Allemandes étaient en vacances sur l’île tandis que le Sénégalais qui avait fait beaucoup parler de lui dans les médias locaux en 2017 pour avoir sauvé un baigneur de la noyade et l’employée espagnole du bar-restaurant résidaient dans l’île, la principale de l’archipel. Une minute de silence a été observée dans la ville à 12 heures.



Les îles Baléares, situées dans la mer Méditerranée et connues pour leurs eaux cristallines et leurs plages, sont la 2e région la plus touristique d’Espagne après la Catalogne. En 2023, elles ont accueilli plus de 14 millions de touristes étrangers, selon les chiffres officiels. L’archipel est particulièrement prisé des touristes allemands, britanniques et néerlandais.



Le film de l’effondrement



Le bruit causé par l’effondrement a ressemblé à « une bombe », a raconté sur la télévision Trece Santiago Aranda, un témoin des faits qui promenait alors son chien et dit être allé aider les secours. « Il était très difficile d’essayer de calmer et de sortir des gens qui vous parlent dans une autre langue », a-t-il ajouté. Yeray Exposito, livreur et ami d’un employé du restaurant, a raconté pour sa part à l’AFP avoir « entendu des cris et des gens appeler au secours » juste après l’effondrement.

