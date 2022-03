Égypte-Sénégal/ Blessure de Salah: La Fédération égyptienne donne les détails

Salah a été remplacé quelques instants après avoir marqué le deuxième but de Liverpool contre Brighton samedi dernier, après s'être blessé au pied plus tôt dans le match.



La chute de l'Égyptien a inquiété les fans de Liverpool car le meilleur buteur de la Premier League manquera potentiellement le match d'Arsenal demain.



"Une blessure mineure, Salah sera à 100%"



Cependant, le média égyptien Kingfut informe que du côté de l'Égypte, les supporters étaient encore plus inquiets car le capitaine de l'équipe nationale pourrait manquer les matchs contre le Sénégal comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022.



Heureusement, le porte-parole de la Fédération, Walid El-Atar, a confirmé que la blessure de Salah est mineure et qu'il sera à 100% apte à jouer les matchs du Sénégal les 25 et 29 de ce mois.



"Le personnel médical de l'équipe nationale est toujours en contact avec celui de Salah et de Liverpool", a précisé El-Atar, indiquant que "la blessure de Salah est mineure et cela ne l'empêchera pas de participer aux matchs du Sénégal" respectivement au Caire et à Dakar.