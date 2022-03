Egypte – Sénégal : Les Pharaons logés à Radisson de Dakar, la presse égyptienne se plaint de la distance entre l’hôtel et le stade

Dans des propos relayés par kora11.com, le journaliste de la chaîne OnTime Sport, Maher Jenina, se plaint des conditions d’hébergement.



“L’équipe nationale du Sénégal a un hôtel qui se trouve en face du stade, mais l’hôtel de l’équipe nationale est à 30 km du stade. L’hôtel est au normes internationales, mais son seul inconvénient est sa distance de 30 km avec le stade Abdoulaye Wade où se jouera le match. C’est difficile, d’autant plus que l’hôtel se trouve dans une ville surpeuplée”, a t-il déclaré.



En ballottage favorable pour la qualification à la Coupe du Monde 2022, l’Egypte se déplace au Sénégal pour terminer le travail après avoir remporté le match aller (1-0).



Alors que le match est prévu ce mardi à 17h, l’équipe Egyptienne doit passer deux jours à Radisson Blu de Dakar et parcourir une distance de 30 Km pour rallier le stade Abdoulaye Wade le jour du match. Des conditions d’hébergement qui sont loin de plaire la presse égyptienne. Les Pharaons ont foulé le tarmac de l’aéroport Blaise Diagne à 22h40 en provenance du Caire où ils ont battu les Lions du Sénégal, vendredi dernier par un but à zéro, à l’occasion du match aller des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022.



Rewmi

Ndèye Fatou Kébé