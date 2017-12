El Hadj Diouf, consultant : « Klopp montre à Sadio Mané que c’est lui le boss »

Avec 4 buts en championnat, Sadio Mané est sur le tempo de la défunte saison. Mais son entraîneur à Liverpool a, cette fois-ci, l’option Mohamed Salah en poche (12 buts). Il l’utilise à fond depuis lors. « Jürgen Klopp veut montrer à Sadio Mané que c’est lui le boss et qu’il fait ce qu’il veut », a résumé El Hadj Diouf, au moment d’évoquer un cas qui inquiète au pays de la Teranga.



Il incite tout de même le quadruple Ballon d’Or sénégalais à ne pas sortir de ses gonds. Pour lui, ce genre de situation est tout à fait normal dans les grands clubs, convoquant dans cette veine, la montée en puissance, par moments, de Louis Saha devant un certain Ruud van Nistelrooy à Manchester United.



« Il compte sur moi »



« La moindre des choses, c’est d’attendre son heure pour montrer ce dont il est capable », suggère l’ancien joueur de Bolton et de Liverpool. Il insiste sur le fait que Sadio Mané est plus talentueux que l’international français Kylian Mbappé et toute la publicité qui l’accompagne. Et le Mondial 2018 sera une occasion de le prouver.



De son côté, sur Sfr Sports, hier, l’international sénégalais a joué balle à terre et loué les qualités de son entraîneur qu’il considère comme un« vrai père». «On a discuté. Il m’a dit que ce n’est pas évident pour moi d’être sur le banc mais qu’il a fait ce choix. Et qu’il compte sur moi vu qu’il y a beaucoup de matchs. Je lui ai dit: ‘’il n’y a pas de souci !’’ »









Libération