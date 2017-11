El Hadj Diouf sur le cas Baldé Diao Keïta: "on a tous vu des joueurs qui ne sont pas contents de leur entraîneur mais..." Le golden boy du football sénégalais a donné son opinion sur le problème Dio Baldé Keïta dans la Tanière. Pour El Hadji Ouseynou Diouf, « le Sénégal n’a pas besoin de ça. « Nous avons besoin d’une équipe compétitive ». Le double ballon d’or africain soutient qu'« on a vu des joueurs qui ne sont pas contents de leur entraîneur, mais si le joueur est bon, il faut le mettre pour faire des résultats positifs pour le football sénégalais, c’est le plus important. »

