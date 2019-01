El Hadj Malick Gackou : « nous devons prouver à Macky que le Sénégal ne lui appartient pas »

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Janvier 2019 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

Les leaders de l’opposition regroupés autour du collectif C25 ont dénoncé l’agression des militants du candidat Khalifa Sall qui ont été victimes de bavure policière jusqu’à leur siège, alors qu’ils manifestaient, suite à la sortie de la liste provisoire des candidats aux élections. Pour Malick Gackou, cette action si brutale prouve à suffisance la volonté manifeste du président Macky Sall de confisquer la volonté populaire.



« Les forces vives de la nation, l’opposition, le C25, devons prouver à Macky Sall que le Sénégal ne lui appartient pas. Et avec la même détermination, sinon même plus avec le peuple sénégalais, afin que triomphe la liberté et la démocratie dans le pays », a soutenu le leader du grand parti.



Les échos



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos