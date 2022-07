El Hadj Mansour Mbaye : « Macky Sall aura la majorité à l’Assemblée… Mais qu'il tende la main à l’opposition » Non moins membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, car appartenant au Parti socialiste, El Hadj Mansour a Mbaye glorifié l’œuvre du président Macky Sall. Mieux, le communicateur traditionnel a fait une comparaison de la magistrature du chef de Benno à celle de ses prédécesseurs. « Je suis témoin de l’histoire et j’ai côtoyé tous les présidents qui sont passés par là. Mais je n’ai pas encore vu quelqu’un qui l’égale de par ses réalisations et sa vision », a ainsi magnifié Hadj Mansour Mbaye, le bilan en dix ans, obtenu par le chef de l’État, fait savoir Dakaractu.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juillet 2022 à 08:16 | | 0 commentaire(s)|

Aux Hlm, c’était donc des moments de communion entre les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar et les populations à l’occasion du déplacement du comité électoral départemental dirigé par Abdou Karim Fofana, Alioune Ndoye, tête de liste de Benno, le Dr Malick Diop et d’autres candidats sur la liste départementale.



Cheikh Mbaye qui recevait la délégation qu’il a présentée à son père et idole El Hadj Mansour Mbaye, a laissé, après sa prise de parole, celui-ci s’adresser au comité. « Rien ne peut se gagner dans la division. Unie, la victoire appartiendra à la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 31 juillet 2022. S’il plaît à Dieu, le président Macky Sall aura la majorité absolue », laisse entendre le président des communicateurs traditionnels.



Mais, El Hadj Mansour Mbaye invitera le chef de l’État à un dialogue inclusif avec l’opposition. Pour cela, il l’invite, après ces échéances électorales, à tendre la main à ses adversaires pour apaiser le climat politique afin de discuter sur les urgences du pays...

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook