El Hadj Pape Siré Dia, Pdt du Conseil départemental de Thiès : «En homme d’honneur, je soutiens totalement et sans réserve M. Amadou Bâ» Le Premier ministre Amadou Bâ, choisi par le Président Macky Sall comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à l’élection présidentielle du 25 février 2024, peut compter sur le soutien du président du Conseil départemental de Thiès, El Hadji Pape Siré Dia.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Septembre 2023 à 10:57

«En ma qualité de Président du Conseil départemental de Thiès et conformément à mon engagement initial de soutenir le candidat retenu par le Président, et en homme d’honneur, je soutiens totalement et sans réserve M. Amadou Ba à l’élection présidentielle de février 2024. Je salue chaleureusement ce choix ô combien pertinent et judicieux du Président Macky Sall qui témoigne de son souci permanent pour la conduite et la matérialisation du plan Sénégal Émergent horizon 2035 », a déclaré l’ancien Directeur général du Groupe La Poste.



El Hadj Pape Siré Dia dit apprécier à sa juste valeur la démarche inclusive, fédératrice et faite de concertations les plus larges qui a conduit à ce choix. Et en tant que Président du Conseil départemental de Thiès, il appelle tous les responsables de l’APR et de Benno Bokk Yakaar, tous les militants, toutes les populations de Thiès, du département et de tout le Sénégal, soucieux du développement économique, social et culturel de notre pays dans la paix, à faire bloc avec le Président Macky Sall autour de leur candidat Amadou Bâ pour une victoire éclatante dès le premier tour au soir du 25 février 2024.

«Mackyste» jusqu’au bout des ongles, le Président du Conseil départemental de Thiès, El Hadj Pape Siré Dia, se veut catégorique : « Nous devons élire le candidat choisi par le Président de notre parti l’Alliance pour la République (APR), car l’enjeu dépasse nos personnes. Il s’agit-là de la stabilité du pays et la sécurité des Sénégalais, de la continuité dans la transformation du pays sur tous les plans, notamment des infrastructures en plus des actions sociales.



Pour réussir un tel pari, le Président du Conseil d’Administration de la Lonase pense qu’il faut impérativement le concours de toutes les composantes de la mouvance présidentielle.



A Thiès, les gens évoquent toujours avec nostalgie les qualités de «bienfaiteur» de Pape Siré Dia qui porte en bandoulière les préoccupations des habitants depuis l’avènement du Président Macky Sall à la magistrature suprême.



Ils le décrivent comme un « ‘’Champion du social’, un homme politique dont le ‘’leadership’’ est incontestable dans le Cayor et qui a suffisamment donné la preuve de son amour pour sa ville natale.



De la même manière, ils estiment que, parmi tous les politiciens que Thiès a connus de 1980 à nos jours, le Président du Conseil d’administration de la Lonase, un ‘’homme utile’’, est incontestablement le meilleur sous tous les rapports. Il se déploie sur le terrain social avec courage, abnégation, détermination et sans discrimination négative. Il a apporté plus sur le plan économique, social, culturel, religieux, sportif, éducatif, etc., à la ville de Thiès en tant que acteur politique doté d’un mandat que tous ses prédécesseurs, tous les autres leaders réunis. Il n’a pas d’égal dans le périmètre communal de Thiès.

Le Témoin



