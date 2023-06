El Hadji Diaw, président du Mouvement C2DS: « Une 3e candidature du Président ne peut être exclue des raisons des bouleversements actuels » Le président du Mouvement C2DS "Conscience Citoyenne pour le Développement du Sénégal ", El Hadji Diaw, se plaint de l’indifférence des autorités sur la vie des populations de Kédougou. C’est d’ailleurs, cette situation qui a motivé la création de son mouvement politique à la veille des élections locales. Il rappelle que, c’est des citoyens sénégalais résidents et de la diaspora, conscients de la situation politique, économique et sociale de la région de Kédougou, en particulier et du Sénégal, de manière générale, qui se sont concertés pour créer ledit mouvement.

Le Mouvement C2DS "Conscience Citoyenne pour le Développement du Sénégal " propose une nouvelle offre politique avec comme axe le développement durable. Et, les populations de Kédougou, dit-il, ont conféré une place à ce projet. Alors que de nombreuses organisations et partis politiques, les avaient écartés de la course, pour des raisons déplorables. Mais, leur engagement pour un Kédougou et un Sénégal meilleur, continue à les animer plus que jamais, à œuvrer davantage, en attendant les prochaines échéances.



Le leader du mouvement Conscience citoyenne pour le développement du Sénégal, conscient de la situation tendue du pays, a présenté ses condoléances aux familles des victimes de tout bord. « Nous ne cautionnons aucune forme de violence et condamnons fermement la privation des libertés. Les principes de notre démocratie doivent être respectés et préservés », déplore-t-il.



Regrettant ses actes de violence, il évoque la constitution du pays pour indiquer qu'il n'y a pas besoin de débattre sur une 3e candidature du Président Sall. Il considère que l’idée de cette 3e candidature ne peut être exclue des raisons des bouleversements vécus actuellement. Malheureusement, regrette-t-il, cette politique du tri est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.



Ailleurs, ce jeune leader estime que dans sa localité, les réalisations du Président Sall ne sont pas profitables aux populations. Même si, les partisans du Président Sall se vantent d'un hôpital de niveau 2, tout de même incapable de répondre aux cas de santé critiques des populations. Et, un château d'eau installé aux abords d'un quartier populaire, sans aucune goutte d'eau potable. Le paradoxe, souligne-t-il, est le fait d'être la première région nourrisse du pays par sa contribution au Pib. Mais, la 2e la plus pauvre parmi les 14 que compte le pays.



Parlant d'une éventuelle collaboration avec Bougane Guèye Dany, président du Mouvement Gueum Sa Bopp, il considère que ce dernier est une fierté nationale. Il salue son amour pour son prochain, son engagement pour sa patrie et son courage politique. En tant qu'acteur de développement, il le remercie pour son sacrifice à l'égard des populations du Sénégal. « La philosophie Gueum Sa Bopp et celle de notre Mouvement sont semblables. Alors, l'éventualité d'une collaboration à de fortes chances d'être concrétisée », reconnaît-il.



Ayant contribué à l'implantation du numérique dans la zone de Kédougou et environs, il remercie les partenaires de l'association internationale CADEC, présente depuis 2016, d'avoir fait de Kédougou la première ville du Sénégal, à avoir bénéficié des outils numériques dans ses établissements scolaires publics. Le futur candidat pour la mairie de Kédougou garde jalousement, une volonté de concrétiser et de contribuer davantage au développement, à l’épanouissement des populations de sa localité.



