El Hadji Diouf: « Aliou Cissé a voulu que… »

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 10:34

Après avoir enterré la hache de guerre avec Aliou Cissé, El Hadji Diouf a intégré l’équipe nationale du Sénégal. En effet, le double Ballon d’Or africain a été nommé au poste d’ambassadeur de toutes les équipes nationales par le Président Macky Sall sur décision de Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).



Sur le quotidien l’Obs, Diouf est revenu sur son rôle en équipe nationale. « Aliou Cissé a voulu que je joue le même rôle que feu Jules François Bocandé à l’époque », a-t-il affirmé.



Mais plus que Feu Bocandé, l’ancien capitaine de l’équipe nationale, Dioufy entend jouer un rôle plus large. « Il y a des joueurs à qui je peux parler individuellement parce que techniquement je sais de quoi est fait le football. Je peux les aider sur le terrain et en dehors », a-t-il ajouté.

