El Hadji Diouf : "Sadio Mané n’est pas entouré de gagneurs"

Jeudi 20 Décembre 2018

L’Egyptien Mohamed Sallah n’avait pas plus de mérite que Sadio Mané pour remporter le Ballon d’or africain 2017. C’est la conviction d’El Hadji Diouf. L’ancien international sénégalais, lui-même Double ballon d'or africain pense que si l’attaquant sénégalais de Liverpool a perdu face à son coéquipier, c’est parce qu’il est mal entouré.



«Je ne crois pas que Sadio Mané soit entouré de gagneurs en ce moment. S’il était entouré de gagneurs comme je l’étais avec Bruno Metsu, Souris (Malick Sy Souris, Ndlr), Jules François Bocandé, il aurait déjà gagné un Ballon d’or », a-t-il soutenu au cours d'un entretien avec le quotidien Stades. « Comme je l’avais dit au Ghana : gagner, c’est une mentalité. Je lui avais dit qu’il lui manque juste quelque chose. Je lui avais dit que le jour où prendra son téléphone pour m’appeler, je lui dirai ce qu’il doit changer », a ajouté El Hadji Diouf.



Interpelé sur les chances de Sadio Mané pour le Ballon d’or africain, dont la cérémonie est prévue au mois de janvier à Dakar, El Hadji prédit: « Sadio Mané peut gagner, mais la concurrence avec Salah est rude. Je ne parle pas d’animosité. Le fait qu’ils jouent dans le même club (Liverpool), ne facilite pas les choses à Sadio. Salah n’a pas plus de talent que Sadio. Cette année Sadio peut l’avoir. Mais, Salah est un peu au-dessus. Tout de même l’écart s’est réduit entre les deux ».

