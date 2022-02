El Hadji Diouf : "Une pensée pour Bocandé, Mawade, Metsu, Bouba Diop..." « Je l’avais dit depuis le tirage pour les poules. Je l’avais dit parce que je savais que le Sénégal avait le potentiel. Je savais qu’avec l’union sacrée des cœurs, on peut y arriver. Je suis obligé de remercier nos petits frères qui nous ont écoutés, en acceptant nos critiques.’’

Nos félicitations à l’entraîneur Aliou Cissé et à tout son staff. Au chef de l’Etat qui a mis des moyens énormes. Nous n’oublions pas ceux qui nous ont quittés comme Pape Bouba Diop, Bruno Metsu, Mawade Wade, Jules François Bocandé, Pape Diouf. Ils ont beaucoup fait pour le Football sénégalais. Nous disons Alhamdoulillah !



C’était difficile mais nous y sommes arrivés, donc félicitations à tout le monde. Le tir au but est juste une technique de frappe qui demande de la concentration. Nous nous attendions aux critiques mais nous y avons cru et nous y sommes arrivés. Nous venons de décrocher notre première étoile. »











