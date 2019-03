El Hadji Diouf note Aliou Cissé et son équipe: « Il y a beaucoup de déchets, c’est lent… »

El Hadj Diouf n’est pas satisfait de la prestation des Lions du Sénégal face aux Malgaches, samedi dernier au Stade Lat Dior (Thies).



Selon l’ancien International, les poulains de Aliou Cissé ont certes remporté la partie (2-0), mais ils pas été à la hauteur des attentes. « Le plus important, c’est le résultat, mais il reste des choses à améliorer notamment sur le plan du jeu. On sait qu’une équipe qui peut marquer, tout le temps, des buts mais on n’a pas joué contre une grande équipe, non plus. Il faut se remettre en question, il reste beaucoup de choses », note-t-il dans entretien avec « Source A ».



« Sur le plan du jeu, pointe l’ancien double ballon d’or, tout le monde sait qu’il y a beaucoup de déchets, c’est lent et c’est à améliorer, avant la coupe d’Afrique des Nations ». « Le débat n’est pas Sadio, le débat est que l’équipe doit jouer pour Sadio Mané, et là, il va se retrouver. Sadio est très bon joueur, tout le monde le sait. Si on le met aujourd’hui, dans les conditions qu’il faut, il jouera comme il a l’habitude de le faire », ajoute-t-il.

