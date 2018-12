El Hadji Hamidou Kassé: "Personne ne peut mettre la pression sur le Conseil constitutionnel"

« Personne ne peut mettre la pression sur le Conseil constitutionnel », prévient El Hadji Hamidou Kassé, en réponse au Front démocratique et social de Résistance nationale (opposition), qui accuse le Conseil constitutionnel de partialité dans le processus de vérification des parrainages.



Interrogé par « Vox Populi », le chargé de la Communication de la présidence de la République explique pour convaincre, que ce processus est «un mécanisme d’arbitrage d’autant plus impersonnel qu’il implique la Société civil dans le décompte et la validation des signatures de réception ».



«Dès lors que les procédures de réception, de décompte, de vérification et de validation reposent sur des mécanismes impersonnels, certains comportements ne peuvent relever que de la mauvaise foi. Il me semble nécessaire chaque acteur politique doit s’efforcer d’introduire une petite dose de rationalité dans ses choix partisans et son approche des situations. Autrement, c’est la porte ouverte aux contentieux tout à fait fallacieux », note-t-il.

