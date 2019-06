El Hadji Kassé se confie après son audition à la DIC:« on saura la vérité »

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 11:41

«Je n’ai jamais enfoncé qui que ce soit à fortiori Aliou Sall. Et voilà, on saura bien la vérité. Il faut que la sérénité revienne dans ce pays parce ce que si ça se casse, ça se casse pour tout le monde », a confié l’ex-porte-parole de Macky Sall.



Poursuivant, il dit maintenir sa position sur son combat pour la justice. « Je suis toujours sur les mêmes positions de combat parce que toute ma vie a été un combat. Je continue ce combat pour la justice, pour l’égalité et pour la vérité dans notre pays ».

