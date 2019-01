El Hadji Ousseynou Diouf: « La recette pour ramener la Can en 2019, nous y travaillons »

Double ballon d’or africain, El Hadji Ousseynou Diouf demeure convaincu qu’il est la pièce manquante à l’Equipe nationale du Sénégal pour remporter la Coupe Afrique des Nations.

«Qu’on gagne ou pas, mon avis est toujours demandé. Le football au Sénégal, personne ne peut le faire sans moi», déclare El Hadji Ousseynou Diouf. Il assistait, ce week-end, à Bambey, à la finale de la zone B1 entre Zalsoum et Yaakaar qui a gagné aux tirs au but.



Il informe que les autorités du football sénégalais sont en train de travailler sur comment remporter la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can) en Egypte. «Bientôt, nous serons autour d’une table pour voir comment travailler ensemble et trouver la solution», annonce-t-il.

Interpellé sur son différend avec l’entraîneur de l’Equipe nationale, El Hadji Ousseynou Diouf dira : «En vérité, il y avait une tension entre nous (Aliou Cissé et lui) et ça ne pouvait être évité. Mais heureusement, qu’il s’agisse de Aliou Cissé et de moi, nous disons ce que nous pensons. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Nous nous sommes dit la vérité en face et sommes passés à autre chose. Personne d’entre nous n’a une dent contre l’autre. Je veux qu’il réussisse et je sais que c’est réciproque», a-t-il conclu.











