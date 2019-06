El Haj Hamidou Kassé à sa sortie de la DIC: " Je n'ai jamais enfoncé qui que ce soit..."

L’ancien ministre conseiller et ancien porte-parole de la présidence la République El Hadj Hamidou Kassé a été auditionné ce mercredi matin à la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic).



Il a été entendu dans l’affaire Aliou Sall, ce dernier ayant été mis en cause par la chaîne BBC dans une affaire de versement de pots-de-vin. A l'issue de son entretien avec les enquêteurs, l’ex patron de la Communication du Palais s’est montré peu loquace devant les journalistes qui l’attendaient à la sortie. « Je ne vais pas entrer dans les détails », lance-t-il, avant d’indiquer : « J’ai rencontré des gens extrêmement courtois qui m’ont posé des questions auxquelles j’ai répondu. Je dois juste dire à tous les amis et les camarades de l’Apr que je suis toujours dans les mêmes positions de combat. Parce que toute ma vie a été un combat. Je continue ce combat pour la justice, l’égalité et la vérité dans notre pays ».



Interrogé sur sa sortie polémique sur TV5, M. Kassé explique n'avoir jamais eu l'intention d'enfoncer Aliou Sall ou un autre responsable dans cette affaire Petro-Tim. « Je n'ai jamais enfoncé qui que ce soit, à fortiori Aliou Sall. On verra bien la vérité. En attendant, il faut que la sérénité revienne dans ce pays. Parce que si ça se casse, ça sera pour tout le monde.»



Pour rappel, El Hadj Kassé avait déclaré sur TV5 que d'après ses informations, Aliou Sall aurait bien reçu 250.000 dollars d'Agritrans. Une sortie qui lui a coûté son poste et son remplacement par Seydou Guèye et Abdou Latif Coulibaly, nommés respectivement ministre et conseiller en communication de la présidence de la République et ministre et porte-parole de la présidence de la République.



