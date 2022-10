El Malick Ndiaye: « Ousmane Sonko est devenu un bien public africain »

La jeunesse africaine semble depuis un certain temps, adopter une nouvelle attitude vis-à-vis de la France. Après le Mali dirigé par Assimi Goita, c’est au tour du peuple Burkinabè qui a désormais à sa tête le colonel Ibrahima Traoré, d’afficher une volonté de se séparer de la France.



Des jeunes du Burkina Faso se sont attaqués à l’Ambassade de France de leur pays, ce weekend. Suffisant pour le Secrétaire national à la communication de Pastef de rappeler « si la France avait bien écouté et entendu ses alertes en 2018, cette rupture brutale, née du rejet des rapports de domination entre elle et certains pays de l’Afrique subsaharienne, n’aurait peut-être pas lieu. »



Selon El Malick Ndiaye, « La vérité, la clairvoyance et le courage en bandoulière, le Président Ousmane SONKO est en train de révolutionner les relations entre l’Afrique et le reste du monde. Il est devenu un bien public africain et nous allons le défendre au prix de nos vies ».