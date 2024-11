El Malick Ndiaye évoque une possible abrogation partielle de la loi d’amnistie : "Les crimes de sang ne doivent pas être amnistiés"

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2024 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Dans l’émission "Débat de Fond" de la 2stv du mercredi 27 novembre 2024, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye a évoqué une possible abrogation « partielle » de la loi d’amnistie.



« Je ne suis, certes, pas juriste mais une abrogation partielle serait mieux, car je pense que les crimes de sang ne doivent pas être amnistiés. De même, des gens qui n’ont absolument rien fait, n’ont pas à être amnistiés. Je ne peux citer tous les cas, mais ils sont nombreux. A ces gens-là, justice doit être rendue », a-t-il indiqué lors de l’émission, rapporte "LeSoleil-Digital".



El Malick Ndiaye estime que des personnes comme lui et l’actuel président de la République Bassirou Diomaye Faye, ont été des prisonniers politiques ainsi que beaucoup de jeunes.



Il trouve injuste que les coupables de crimes de sang puissent être amnistiés au même titre qu’eux.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook