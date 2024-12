El Malick Ndiaye pour la création d’une chaîne parlementaire

Le président de l’Assemblée nationale est revenu, dans un discours à l’adresse des députés, sur ses engagements pour la modernisation de l’institution parlementaire.



« Nous allons travailler à la mise en place d’une chaîne parlementaire afin de rapprocher un peu plus les populations de l’institution parlementaire. En outre, nous allons aussi renforcer la transparence et l’accessibilité de nos travaux en œuvrant vers plus de transition numérique », a avancé El Malick Ndiaye.



L’ancien ministre des Infrastructures et des Transports entend aussi œuvrer pour plus d’inclusivité au sein de l’Assemblée nationale. « Nous impulserons une nouvelle dynamique pour pro mouvoir une institution proche des citoyens. Pour une Assemblée inclusive et accessible, nous accorderons aussi une attention particulière à l’inclusion en veillant à ce que nos infrastructures et outils soient adaptés aux personnes vivant avec un handicap et aux malvoyants, ainsi qu’à tous ceux qui pourraient rencontrer des obstacles à leur participation. Notre Assemblée doit être exemplaire en matière d’équité et d’accessibilité », a-t-il indiqué.



Lesoleil-sn