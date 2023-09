Elan de solidarité envers le Maroc : Serigne Mountakha Mbacké et son geste symbolique de cent millions FCfa pour les victimes du séisme

Serigne Abdou Samad Mbacké, en compagnie d’autres dignitaires de la confrérie mouride, a aussi présenté les condoléances du Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké à Hassan Naciri, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, à qui il a remis une enveloppe de 100 millions de francs Cfa, a rapporté l’APS.



S’exprimant au nom de la délégation, Khadim Diop, le secrétaire général du Khalife, a expliqué que le geste du guide de la confrérie mouride visait à contribuer à l’effort de ‘’réconfort moral’’ et de ‘’soutien symbolique’’ au peuple marocain.



Près de 3.000 personnes ont péri et des milliers d’autres blessées à la suite du tremblement de terre ayant frappé dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs localités du centre du Maroc.



‘’ Dans des circonstances pareilles, un musulman doit montrer une solidarité agissante à l’égard d’un peuple frère frappé par une épreuve comme celle-ci ’’, a souligné le porte-parole de la délégation.



Il a fait savoir que le Khalife général a formulé d’ardentes prières à l’endroit du peuple marocain, afin qu’il se relève de cette épreuve et continue sa marche vers la prospérité.



‘ ’Aujourd’hui, en plus des lettres de compassion qui ont été envoyées, nos frères de Touba, à travers son éminence, Serigne Mountakha, se sont déplacés, pour nous présenter leurs condoléances et aussi, nous témoigner leur solidarité et leur sympathie ’’, a, de son côté, réagi l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal.



Il a ainsi remercié le guide de la communauté mouride, pour cette ‘’ délicate attention ’’. Le diplomate n’a pas manqué de rappeler et saluer les liens unissant le Sénégal et son pays.



‘’ Je tiens à remercier profondément et sincèrement son éminence, Mouhamadoul Mountakha, pour ce geste grandiose, pour ces actes très symboliques que les Marocains apprécient et apprécieront à leur juste valeur ’’, a-t-il ajouté.



Il en a profité pour assurer que grâce aux orientations du Roi Mohammed VI, et au soutien de toutes les composantes du peuple marocain, ‘’ tout se passe très bien ’’.



‘’ La prise en charge a été totale et je crois que nous sommes en train de dépasser largement ces difficultés du moment et que l’avenir sera meilleur ’’, a-t-il fait valoir.











APS