Elan de solidarité et de compassion: Barthélémy Dias au chevet des blessés Dans un élan de solidarité et de compassion, l’homme au procès en appel renvoyé, Barthélémy Dias, s'est rendu au chevet des blessés des échauffourées du mercredi 10 novembre 2021 à Dakar.

Le maire de Mermoz / Sacré-Cœur est allé au chevet des blessés lors des échauffourées de mercredi dernier lors de sa convocation à la Cour d’Appel de Dakar, dans le cadre de l’affaire Ndiaga Diouf, nous dit « L’As ».



Ainsi, Barthélémy Dias s’est rendu au Suma Municipal et à l’hôpital de Grand-Yoff pour leur apporter son soutien et ses voeux pour un prompt rétablissement.



A la suite de cela, il a rendu visite à Malick Gackou qui a été malmené par les forces de défense et de sécurité lors de cette procession mouvementée.



