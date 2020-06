Elan de solidarité nationale: remise officielle des 5000 kits de tests rapides de Karim Wade à l’Etat du Sénégal

D’après la note d’information issue de sa délégation, parvenue à Leral.net, « Karim Wade, en patriote préoccupé par l’épidémie du Coronavirus qui sévit au Sénégal, a voulu de manière efficace et concrète, participer à l’élan de solidarité nationale, suite à l’appel du président de la République ».



Malgré les difficultés et multiples contraintes liées à l’acquisition de tests fiables et de qualité de dépistage de Coronavirus, il s’est assigné le devoir de réagir et n’a ménagé aucun effort pour obtenir des kits de tests rapides de dernière génération, fabriqués en Corée du Sud.



Sur le produit, il s’agit nous dit-on, de tests «BIOCREDIT COVID-19 ag», homologué par le gouvernement de la Corée du Sud et d’autres pays.



« Nous avons d’ailleurs l’honneur de vous remettre un dossier comportant toutes les autorisations et cerfications de mise à la consommation de ces tests.



Grace à eux, les personnes testées pourront avoir les réponses en dix minutes. Ils permettront aux équipes en charge de la santé publique, d’obtenir des résultats rapides et fiables et de dépister gratuitement les personnes symptomatiques, mais aussi toutes celles qui ont été en contact avec une personne testée positive. Ceci va permettre non seulement d’améliorer le taux de prise en charge des personnes infectées ou à risque, mais également de les détecter beaucoup plus tôt.



Karim Wade remercie le président de la République M. Macky Sall d’avoir répondu à la lettre qu’il lui avait adressée officiellement, pour l’informer de son initiative. Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition, ce premier lot de 5.000 kits de tests rapides qui sont arrivés au Sénégal depuis maintenant une dizaine de jours », déclare sa délégation.



Ces kits de test fabriqués en Corée du Sud, pays modèle cité en exemple à travers le monde dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ont permis à ce dernier de maîtriser l’épidémie du Coronoavirus sans procéder au confinement. D’ailleurs aujourd’hui, de nombreux pays font tout pour obtenir ces tests-à.



« Monsieur le Ministre, M. Karim Wade nous demande à travers votre personne, de bien vouloir adresser un message de félicitations et d’encouragements à l’ensemble du personnel sanitaire pour son engagement et son professionnalisme depuis le début de la pandémie. Il tient également à réaffirmer aux Sénégalais l’expression de sa profonde solidarité et ses chaleureuses pensées à toutes celles et ceux qui sont dans le deuil, la maladie et la souffrance », a ajouté le chef de délégation.



M. Karim Wade a informé également que le laboratoire auprès duquel ces tests ont été achetés, est à la disposition des autorités sénégalaises pour leur apporter toute information complémentaire, et au besoin, aider les équipes au Sénégal, dans l’utilisation de ces tests.