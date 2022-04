Elan de solidarité sociale : Gana Guèye et Kimpembe au chevet des enfants d’Albert Royer Co-fondateur et ambassadeur de For Hope Association, Idrissa Gana Gueye et son coéquipier, Presney Kimpembe, vice capitaine du Paris Saint Germain étaient, hier, au Sénégal. C’est dans le cadre du projet humanitaire que l’international sénégalais a lancé depuis quelques années.

Selon emedia.sn qui partage l’info, accompagné par son ami, le défenseur du Psg, Gana a fait quelques visites de courtoisie. Ils ont également profité de leur présence pour aller à l’hôpital des enfants Albert Royer où ils ont fait un important don.



Par la suite, Gana a été reçu par le président de la République, Macky Sall et l’audience avait pour but de parler de ladite association qui œuvre dans l’humanitaire ici au Sénégal et en France. Il faut dire l’association œuvre dans la santé, dans l’éducation et dans la nutrition.



Les deux joueurs ont ensuite été à l’île de Gorée où le français a été très ému par les explications du conservateur de la Maison des esclaves. Pour revenir sur les relations de Gana et Kimpembe, on peut dire sans risque de se tromper qu’ils sont très proches.



D’ailleurs, selon toujours nos confrères, l’international sénégalais disait sur Presnel Kimpembe, membre du vestiaire dont il est le plus proche : « Presko, c’est mon bébé. C’est un ami, un frère. C’est tout pour moi. On a créé de très bon liens, on est tout le temps ensemble, on est souvent au téléphone. Il connaît toute ma famille, je connais la sienne ». Leur séjour au Sénégal ne sera pas long. Parce qu’ils doivent reprendre très vite les entraînements pour préparer le classico du dimanche 17 avril prochain qui les opposera à l’Olympique de Marseille.



