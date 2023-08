Elan du Magal 2023 à Ourossogui : des repas distribués aux malades et aux religieux par la communauté mouride La communauté mouride de Ourossogui (nord-est) a distribué gracieusement, mardi, des repas à des habitants de cette ville, ainsi qu’aux malades du centre hospitalier régional de Ourossogui (CHRO) et aux chefs religieux de cette zone du Fouta, a constaté l’APS.

« Comme nous le faisons depuis plusieurs années, cette année aussi, les repas que nous préparons seront distribués aux populations, aux malades du centre hospitalier régional de Ourossogui et aux chefs religieux, comme Thierno Aliou Thiam et Thierno Mouhamadou Samassa à Matam », a expliqué Ameth Sy, responsable du dahira Touba Ourossogui.



Selon l’Agence de presse, il intervenait à l’occasion d’une cérémonie organisée au marché de Ourossogui par les disciples mourides en perspective du grand Magal de Touba, prévu lundi prochain.



Ameth Sy, médecin au service de réanimation au CHRO, précise que cette journée est initiée dans le but « uniquement de distribuer des repas, réciter le Coran et les écrits de Serigne Touba ».

L’organisation de la manifestation est financée sur fonds propres via des otisations des membres du dahira, a ajouté M. Sy, par ailleurs responsable au sein du Dahira du CHRO.



Il a souligné que « c’est une manière aussi pour nous de faire connaître aux populations de Ourossogui qui est Serigne Touba, tout en partageant avec elles ce que nous faisons durant cette journée ».



Un récital de Coran et une séance de lecture de khassaides, les poèmes de Serigne Touba, le fondateur du mouridisme, ont rythmé cette journée, qui s’est déroulée en présence du directeur du Centre hospitalier régional de Ourossogui et de plusieurs autres invités, ajoute l’APS.



