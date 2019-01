Election 2019 : l’Eglise appelle au calme et à la retenue

iGFM (Dakar)-«Que chacun d’entre nous en poursuivant ses intérêts politiques n’en sacrifie pas pour autant les droits et les intérêts des citoyens, surtout pas leur vie». C’est le message fort, lancé, ce mardi par l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, à l’occasion d’une rencontre avec la presse.



L’autorité religieuse a également invité les candidats à inscrire en priorité dans leurs programmes respectifs, au-delà des rivalités politiques, un langage respectueux de l’autre et de la communauté, la vérité, la justice, la promotion du bien commun, dans l’intérêt de tous les citoyens.



Au-delà de l’appel lancé à l’endroit des acteurs politiques, Monseigneur Benjamin Ndiaye exhorte la population à préserver la paix sociale. «Nous appelons toutes les populations au calme, à la retenue, en disant non à la violence, ce pays nous appartient. Il est de notre devoir à tous de le protéger. De contribuer à son développement et à son rayonnement. Dans la diversité des opinions et des choix sachons rester serein», a demandé le religieux.

















