Élection FRATEL 2019 – Abdoul Ly, Directeur Général de l’ARTP élu Vice-président du Comité de coordination du Réseau francophone de la régulation des télécommunications Le Directeur Général de l’Artp, M. Abdoul Ly a été élu Vice-président du Comité de coordination du Réseau francophone de la régulation des télécommunications (FRATEL), a appris laviesenegalaise.com



Abdoul Ly a conduit la délégation de l’ARTP à la 17e réunion annuelle du Réseau francophone de la régulation des télécommunications (FRATEL), qui s’est tenue à Bucarest, en Roumanie, du 23 au 24 octobre 2019.



Cette rencontre a réuni plus de 120 participants représentants 24 Autorités de régulation, membres dudit Réseau ainsi que diverses organisations internationales (Commission européenne, UIT, Banque mondiale, ICANN, OIF, AFD).



Selon un communiqué de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, les échanges ont porté, pour cette session, sur le thème « Enjeux de couverture et de qualité de service mobile : quel rôle pour le régulateur ? ».



Les discussions ont été organisées autour de trois tables-rondes. L’ARTP a participé à l’une d’entre-elles qui portait sur le thème « Obligations de couverture et de qualité de service pour les nouvelles attributions de fréquences, notamment la 5G ».



La réunion annuelle a également été mise à profit pour publier un document intitulé « Mesurer la performance des réseaux mobiles : couverture, qualité de service et cartes ». De même, elle a permis d’adopter le rapport d’activités 2019, de présenter le nouveau logo, le nouveau site Internet ainsi que la nouvelle charte du Réseau et de valider le plan d’action 2020.



En marge des travaux, un nouveau Comité de coordination a été élu. Il est composé de M. Tontama Charles MILLOGO, Président de l’ARCEP Burkina Faso (Président Fratel 2020), de M. Sébastien SORIANO, Président de l’ARCEP France et de M. Abdoul LY, Directeur général de l’ARTP Sénégal (Vice-président).



Auparavant, la délégation de l’ARTP a effectué, en prélude à la réunion du FRATEL, un benchmark à l’ARCEP France au cours duquel le Directeur général, M. Abdoul Ly, a eu un entretien en tête-à-tête avec le Président de l’Autorité de régulation française.

