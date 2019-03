Election Présidentielle: Idrissa Seck rejette les résultats provisoires et écarte tout recours Le candidat de la coalition ‘’Idy 2019’’ a fait une déclaration à son domicile ce jeudi après la proclamation des résultats provisoires officiels. « Nous rejetons fermement et sans aucune réserve les résultats », a dit Idrissa Seck, dénonçant un forcing de la part du président sortant qui a été réélu au 1er tour avec 58, 27%. L’ancien Premier Ministre a dénoncé « un recul démocratique », après ces joutes, tenant Macky Sall pour responsable de tout ce qui adviendra par la suite. Idrissa Seck a toutefois, écarté un recours auprès du Conseil constitutionnel. A signaler que l’ex-chef du gouvernement n’était pas avec les autres candidats de l’opposition au moment de sa déclaration.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|



