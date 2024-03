Election de Diomaye Faye: «Le vivre-ensemble sénégalais, une surpriorité»

Le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis) magnifie l’engagement et la démarche du président Diomaye Faye qui veut faire de «l’exceptionnalité du vivre-ensemble sénégalais» une «surpriorité». Après l’avoir félicité, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine et ses camarades se réjouissent de la «bonne organisation et de la transparence» du scrutin, relate Bes Bi.



Ils ont également salué tous les acteurs politiques, religieux, judiciaires qui ont œuvré pour le respect du calendrier républicain. Le Cudis a loué la capacité du pays à dépasser certaines crises inhérentes à la marche de toute nation, et invite ainsi les autorités à résoudre les fractures qui ont marqué notre nation lors de ces dernières années.