Election des maires : La Société civile recommande le suffrage universel direct

Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections a donné son avis sur l’élection des maires. Ledit collectif veut que l’élection des Maires se fasse au suffrage universel direct. « Pour les Commune, il est directement élu maire le candidat occupant le 1er rang de la liste majoritaire ayant obtenu le plus de suffrages valablement exprimés.



Il sera imprimé, sur chaque bulletin de vote, la photo de ce candidat tête de liste », révèle-t-on, lors la présentation d’un Recueil de contribution citoyenne.



Le Conseil élit, en son sein, les adjoints au maire de la ville au suffrage universel indirect à la majorité absolue des membres pour le cas de la ville. Si aucun candidat n’obtient la majorité requise, constate-t-on, il est procédé à un second tour entre les deux candidats, ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Et, c’est à partir du second tour qu’est élu le candidat qui obtient la majorité relative.



A cet effet, le Collectif demande au Conseil municipal d’élire les adjoints au maire, au suffrage universel indirect.



Leral