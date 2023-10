Election présidentielle 2024: BBY de Kaffrine mobilise et engage déjà, le parrainage du candidat Amadou Ba Les responsables politiques, membres de l’Alliance pour la République et les alliés de la coalition Bby de la région de Kaffrine ont tenu ce dimanche, une assemblée générale. Abdoulaye Saydou Sow et ses camarades se sont investis pleinement dans la mobilisation pour le parrainage du candidat, Amadou Ba, choisi par le Président de la République, Macky Sall. Les élus, conseils départementaux et autres responsables s’engagent à faire le nécessaire pour rendre possible l’élection d’Amadou Ba. Ainsi, ils se disent très déterminés dans leur soutien au candidat désigné. Et, ils promettent à leur candidat une victoire nette au premier tour le soir du 25 février 2024.

