Election présidentielle à Koungheul : La CEDA va déployer 339 contrôleurs et superviseurs (Président)

Dimanche 24 Mars 2024

La Commission électorale départementale autonome (Ceda) de Koungheul, compte déployer 200 contrôleurs et 139 superviseurs pour veiller au bon déroulement du scrutin de ce dimanche 24 mars 2024, sur l’étendue du département, a annoncé son président, Ahmed Iyane Tounkara.



“ Il était difficile de respecter tous les critères. L’idéal aurait été d’avoir des fonctionnaires et d’autres acteurs d’un certain niveau, mais le département Koungheul n’en est pas assez pourvu. Cela fait que nous avons fait appel à des étudiants pour compléter le nombre ”, a expliqué le président de la Ceda.



Ahmed Iyane Tounkara a également rappelé que les contrôleurs et les superviseurs ont subi une session de formation et de renforcement de capacités à Koungheul.



Pour le déplacement des contrôleurs et superviseurs, la Ceda de Koungheul a mobilisé 18 voitures pour le transport, a-t-il indiqué.

