Election présidentielle de 2024: Les députés de l’opposition récusent Antoine Félix Diome

Mohamed Ayib Daffé, député de Yewwi Askan Wi a été le premier à prendre la parole pour se défouler sur le premier flic du pays. «Vous êtes désigné, à tort ou à raison, comme l’homme des complots politico-judiciaires. Complot contre Karim Wade qui a échoué. Complot contre Khalifa Sall qui a échoué. Complot contre Ousmane Sonko qui a échoué. Guet-apens électoral contre l’inter-coalition Yewwi-Wallu. Là aussi, vous avez lamentablement échoué, parce qu’elle est à l’Assemblée avec 80 députés», a souligné le parlementaire.



S’adressant au ministre Antoine Diome, le député lâche ces termes : «les élections sous votre magistère sont devenues des sélections orchestrées où la coalition au pouvoir à tous les droits et l’opposition a tous les torts. De par votre zèle partisan et votre brutalité à l’égard de l’opposition et les militants de la démocratie, vous êtes disqualifié pour organiser l’élection présidentielle de 2024», proteste-t-il.



Ainsi, ces députés de l’opposition exigent un ministre chargé des élections non partisan. “Vous êtes une menace à la stabilité politique et sociale du Sénégal. Vous en êtes vous-mêmes, un risque budgétaire. On doit vous inscrire dans le document sur le registre des risques au même titre que la guerre russo-ukrainienne que la Covid-19. Voilà les multiples raisons qui font que nous n’allons pas voter ce budget. Puisque nous n’allons pas voter un budget qui va servir à réprimer l’opposition, à mater les combattants de la démocratie, étouffer des journalistes, réprimer les sénégalais.».



Son collègue député ne dit pas le contraire. Barra Gaye a aussi disqualifié Antoine Diome pour l’organisation de l’élection présidentielle. «Vous faites partie d’un parti politique. Donc, vous ne pouvez pas organiser une élection présidentielle libre et transparente. Je demande à tous les membres de l’opposition de prendre leur responsabilité pour que vous n’organisiez pas ce scrutin en 2024», soutient le maire de la commune de Yeumbeul.