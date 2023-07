Election présidentielle de 2024 : Macky Sall annonce qu’il n’est pas candidat

« S’agissant de l’élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. En ce qui me concerne, j’ai suivi avec beaucoup d’attention et d’émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat. La dernière étant celle des 512 maires et présidents de conseil départemental sur les 601 que compte notre pays. A cela s’ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de nos respectés sages, d’enseignants, d’arabisants, de religieux et bien d’autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection », a confié Macky Sall. Il n’a pas manqué d’exprimer à tous ces compatriotes, sa profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Benno Bokk Yaakar, à son parti l’Alliance pour la République et à la grande coalition de la majorité présidentielle.



«Mes cher(e)s compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la constitution m’en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil Constitutionnel n°1-C-2016 du 12 février 2016 », a lancé le président Sall. Il a indiqué que le Sénégal dépasse sa personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l’émergence.



«On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, Je n’ai jamais voulu être l’otage de cette injonction permanente à parler avant l’heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d’un pays, d’une équipe gouvernementale cohérente et engagée dans l’action pour l’émergence, surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain », a souligné Macky Sall. Il a affirmé que contrairement donc aux rumeurs qui lui attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, il voudrait dire qu’il a une claire conscience et mémoire de ce qu' il a dit, écrit et répété ici et ailleurs, c’est-à-dire que le mandat de 2019 était son second et dernier mandat. «



C’est cela que j’avais dit et c’est cela que je réaffirme ce soir. J’ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m’ont lu et entendu. J’ai un code d’honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commandent de préserver ma dignité et ma parole », a martelé le président de la République.

Adou FAYE



L’élection présidentielle de 2024 se fera sans le président Macky Sall. L’annonce a été faite ce 3 juillet 2023 par l’intéressé lors d’un message à la Nation.Source : https://www.lejecos.com/Election-presidentielle-de...