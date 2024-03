Election présidentielle du 24 mars: Les 10 recommandations de l’Église catholique aux électeurs

L’Eglise catholique s’adresse aux électeurs qui iront aux urnes, ce dimanche 24 mars 2024. Dans un document intitulé «Les 10 commandements de l’électeur», elle appelle chacun à voter selon «sa conscience et à respecter le choix des autres citoyens».



D'aprés LeTémoin, l’Eglise recommande aux votants de chercher «à mieux connaître chacun des candidats en vérifiant s’il est honnête, juste, compétent, capable de gérer la nation pour le bien de tous».



Et avec une sensibilisation sur l’achat de conscience : «Tu ne vendras pas ton vote pour un sac de riz, du sucre ou de l’argent. Tu ne choisiras pas les candidats qui prônent la violence ou menacent les autres. Tu n’éliras pas des candidats corruptibles, corrompus ou corrupteurs. Tu ne choisiras pas un candidat simplement à cause de sa religion, de son ethnie, de son appartenance familiale ou de sa popularité. Tu choisiras le candidat qui est le plus respectueux des valeurs morales. Tu choisiras le candidat qui aime le plus son pays et qui est déterminé à le servir et non à s’en servir».